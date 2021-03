Pallanuoto | Serie A1 2021 | Lazio-Quinto 6-12 nel recupero del secondo turno del Play Out Round

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Si è disputato il primo dei due recuperi della seconda giornata delOutdel campionato diA1 dimaschile: il matchNuoto-Iren Genovaè stato vinto dai liguri per 6-12. Verrà disputato invece sabato 3 aprile alle ore 16.00 l’altro match tra San Donato Metanopoli e Roma Nuoto. TABELLINOSSNUOTO-IREN GENOVA6-12 SSNUOTO: Soro, Ferrante, Colosimo, Tarquini , Vitale 3, Marini, Caponero, Antonucci 1, Leporale, Narciso 1, Maddaluno 1, Bobbi, Moscardelli. All.: Sebastianutti. IREN GENOVA: Pellegrini, Panerai 3, Fracas, Mugnaini 1, Brambilla, Guidi 2, Dellacasa, Nora 1, Inaba 3, Bittarello 2, M. Gitto, Gambacciani, Noli. All.: Marino. Arbitri: Nicolosi ed ...

Advertising

ContropiedeA : Preliminary scudetto: Girone E, girone F; Play out : vince la Iren Quinto Genova che batte 13-9 La RN Florentia - ContropiedeA : CAMPIONATO DI PALLANUOTO SERIE A2 GIRONE SUD - Umbria24 : Pallanuoto serie B, prima vittoria per la Libertas Rari Nantes Perugia - SettimanaS : Pallanuoto maschile Serie B/ Locatelli Genova-Imperia - LiguriaNotizie : RT @Sevenpress: Pallanuoto maschile Serie B: U.S.Luca Locatelli Genova – R.N. Imperia -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie

Il Crotonese

La Rari Nantes Auditore torna dal viaggio a Messina con un blitz che consegna vittorie e una iniezione di fiducia gigantesca. Crotonesi avanti già nel parziale d'apertura grazie ai gol di Candigliota, ......stop casalingo per la Recoaro Como Nuoto contro Brescia Il weekend dellalariana maschile si è chiuso con una vittoria e una sconfitta per le due principali esponenti nostrane. InA2 ...Si è disputato il primo dei due recuperi della seconda giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: il match Lazio Nuoto-Iren Genova Quinto è stato vinto dai liguri p ...Ora è ufficiale: per la terza volta in quattro anni l’Azzurra retrocede in serie B di hockey su pista. Un ruolino da dimenticare per una città come Novara che in quella disciplina ha vinto 32 scudetti ...