Inferno in autostrada, due morti e un ferito grave. Le vittime avevano 29 e 34 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giornata drammatica sull' autostrada A4 oggi – 31 marzo – poco prima delle 18. Due terribili incidenti si sono verificati tra i caselli di San Donà e Cessalto in Veneto: ci sono stati due morti nel primo tamponamento tra un mezzo pesante e un furgone e un ferito nel secondo sinistro tra due mezzi pesanti. Il primo incidente 2 km circa dopo il casello di San Donà in direzione Trieste. I pompieri arrivati da San Donà e Mestre e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto le due persone rimaste incastrate. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di due giovani uomini: si tratta di un friulano di 29 anni e di un albanese di 34 di cui non sono state rese ancora note le generalità.

