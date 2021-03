Gli influencers? Imbecilli. Parola di Fabio Volo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Volo: Io non amo i social Corriere della sera, pagina 45, di Valerio Cappelli. Nel tentativo di proteggere la figlia dagli influencer, Fabio Volo finisce per diventarlo, suo malgrado. Accanto, a mo’ di famiglia allargata, i vicini di casa Nino Frassica, Paola Tiziana Cruciani, Paola Minaccioni. Accade in Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi, dal 4 su Sky Cinema e in streaming su Now. In una scena il protagonista, prof di. Filosofia («il mestiere che avrei voluto fare») dice alla figlia Ginevra Francesconi che gli influencer, e ce n’è anche una vera, Giulia De Lellis, «sono Imbecilli che non sanno fare nient’altro nella vita, il prodotto peggiore di un’epoca alla deriva». Nella vita, Fabio Volo, lo pensa anche lei?«È il messaggio veicolato che fa la differenza, diventa negativo ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 31 marzo 2021): Io non amo i social Corriere della sera, pagina 45, di Valerio Cappelli. Nel tentativo di proteggere la figlia dagli influencer,finisce per diventarlo, suo malgrado. Accanto, a mo’ di famiglia allargata, i vicini di casa Nino Frassica, Paola Tiziana Cruciani, Paola Minaccioni. Accade in Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi, dal 4 su Sky Cinema e in streaming su Now. In una scena il protagonista, prof di. Filosofia («il mestiere che avrei voluto fare») dice alla figlia Ginevra Francesconi che gli influencer, e ce n’è anche una vera, Giulia De Lellis, «sonoche non sanno fare nient’altro nella vita, il prodotto peggiore di un’epoca alla deriva». Nella vita,, lo pensa anche lei?«È il messaggio veicolato che fa la differenza, diventa negativo ...

