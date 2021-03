Francesco Arca e la rabbia per i provini della figlia: ma cosa era successo? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Francesco Arca è un attore di successo che ha esordito sul grande schermo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ha preso parte a numerose fiction e film per il cinema e la televisione; attualmente lo stiamo vedendo in Svegliati Amore Mio, al fianco di Sabrina Ferilli. Oltre ad essere un attore è anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 31 marzo 2021)è un attore diche ha esordito sul grande schermo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ha preso parte a numerose fiction e film per il cinema e la televisione; attualmente lo stiamo vedendo in Svegliati Amore Mio, al fianco di Sabrina Ferilli. Oltre ad essere un attore è anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - ortyzapple : RT @MikyS03: Stasera in prima serata su #canale5 la 2^ puntata di #svegliatiamoremio con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca e ta… - TognazziR : RT @MikyS03: Stasera in prima serata su #canale5 la 2^ puntata di #svegliatiamoremio con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca e ta… - MikyS03 : Stasera in prima serata su #canale5 la 2^ puntata di #svegliatiamoremio con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesc… -