Cyberpunk 2077 | il multiplayer “riconsiderato” è un’ottima brutta notizia? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildiè stato “”: è forse? Proviamo a discuterne insieme.. Èrecente che CD Projekt RED stia “riconsiderando” ildi, il lungamente discusso gioco di ruolo sci-fi uscito alla fine del 2020. Abbiamo parlato fin troppo di quanto accaduto, della scorrettezza della strategia pubblicitaria della compagnia polacca e di quanto di buono sia andato perso nel mezzo dei bug e del giustificato malumore del pubblico. Ora, però, sembra delinearsi in modo più preciso (anche se non molto preciso) il futuro della compagnia. CD Projekt RED vuole infatti ampliare la … Notizie giochiRead ...

Advertising

misteruplay2016 : Cyberpunk 2077 ha l’enorme patch 1.2 ma i giocatori mostrano ancora tantissimi bug e problemi - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 ha l'enorme patch 1.2 ma i giocatori riportano tanti bug e problemi. - infoitscienza : Dopo Cyberpunk 2077, CD Projekt impara la lezione: “Mai più giochi annunciati così in anticipo” - infoitscienza : Cyberpunk 2077: il ritorno sul PlayStation Store è ormai vicino? - infoitscienza : Cyberpunk 2077 è ancora pieno di bug: i video dopo la patch 1.2 -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Pochi giorni fa CD Projekt RED ha rilasciato la tanto attesa patch 1.2 di. Abbiamo visto in una recente news come questa fosse davvero molto corposa con centinaia e centinaia di modifiche annesse che hanno subito fatto ben sperare. Parliamoci chiaro, questo ...... sottolineando il fatto che questo aggiornamento strategico mirato a ricostruire la fiducia degli investitori dopo il lancio diè fallito. Gli analisti hanno affermato che l'...Virgin Galactic SpaceShip III, VSS Imagine, è la navicella che la società ha presentato in queste ore con diverse novità sia in termini di abitabilità che di livrea che ora è riflettente così da esser ...A distanza di alcuni mesi dall'uscita di Cyberpunk 2077, il gioco continua ad avere ancora diversi bug e problemi, nonostante il recente arrivo della mastodontica patch 1.2 che ha apportato numerose m ...