**Covid: Vespa al dottor Amici, 'spero che lei venga radiato', sui social è polemica** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Io le dico, con tutta franchezza, che se lei non si vaccina io spero vivamente che lei venga radiato". Scambio vivace a 'Porta a Porta': Bruno Vespa ha interrotto repentinamente l'intervento del dottor Mariano Amici, il medico contrario ai vaccini anti covid, che era ospite della puntata. Il conduttore ha 'congedato' ieri seccamente il professionista che si era lamentato di non aver avuto diritto di replica, mentre tentava di controbattere alle dichiarazioni del dottor Remuzzi. Parole, quelle di Vespa, che non sono passate inosservate alla lente dei social, dove oggi si è scatenata una rovente polemica: moltissimi utenti infatti hanno espresso perplessità e sorpresa, quando non anche indignazione, per le espressioni usate dal conduttore.

