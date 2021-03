Covid: Francia in ginocchio, Macron pronto a chiudere le scuole (Di mercoledì 31 marzo 2021) La terza ondata di coronavirus mette spalle al muro il presidente Emmanuel Macron, che dopo settimane passate a temporeggiare con restrizioni parziali a livello locale adesso prende seriamente in considerazione la chiusura delle scuole. Secondo diversi media, tra cui anche “BfmTv”, sarebbe questa la “pista” che l’inquilino dell’Eliseo avrebbe deciso di seguire e che potrebbe essere annunciata questa sera in un discorso alla nazione previsto alle 20:00. Una decisione maturata dopo il colloquio di ieri con il primo ministro Jean Castex e discussa durante il Consiglio di difesa sanitario di questa mattina. In questi ultimi giorni la situazione sanitaria negli istituti scolastici del Paese è precipitata, soprattutto a Parigi, dove ieri si contavano 850 classi interrotte a causa della presenza di casi positivi, contro le 255 di domenica. “Penso che le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) La terza ondata di coronavirus mette spalle al muro il presidente Emmanuel, che dopo settimane passate a temporeggiare con restrizioni parziali a livello locale adesso prende seriamente in considerazione la chiusura delle. Secondo diversi media, tra cui anche “BfmTv”, sarebbe questa la “pista” che l’inquilino dell’Eliseo avrebbe deciso di seguire e che potrebbe essere annunciata questa sera in un discorso alla nazione previsto alle 20:00. Una decisione maturata dopo il colloquio di ieri con il primo ministro Jean Castex e discussa durante il Consiglio di difesa sanitario di questa mattina. In questi ultimi giorni la situazione sanitaria negli istituti scolastici del Paese è precipitata, soprattutto a Parigi, dove ieri si contavano 850 classi interrotte a causa della presenza di casi positivi, contro le 255 di domenica. “Penso che le ...

