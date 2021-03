Chiusura dei negozi, la Cassazione: "Il Comune non può imporre orari" (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Corte di Cassazione (6895/2021) è stata chiamata a esprimersi a seguito di un ricorso presentato dal titolare di un esercizio commerciale, sanzionato per non avere rispettato gli orari di Chiusura determinati con un regolamento comunale. Il commerciante, dopo essersi rivolto, senza successo, sia dal giudice di pace che dal tribunale di appello, si è rivolto alla Corte Suprema per dichiarare l’illegittimità delle prescrizioni comunali. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Corte di(6895/2021) è stata chiamata a esprimersi a seguito di un ricorso presentato dal titolare di un esercizio commerciale, sanzionato per non avere rispettato glidideterminati con un regolamento comunale. Il commerciante, dopo essersi rivolto, senza successo, sia dal giudice di pace che dal tribunale di appello, si è rivolto alla Corte Suprema per dichiarare l’illegittimità delle prescrizioni comunali. Segui su affaritaliani.it

Advertising

virginiaraggi : Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiu… - Corriere : ?? L'ipotesi: le limitazioni agli spostamenti e la chiusura di tante attività economiche e dei pubblici esercizi sa… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: Convocato alle 17.30 di oggi il Consiglio dei #Ministri che darà via libera al nuovo decreto anti-Covid, in vigore dal 7 apr… - russopino65 : RT @eurallergico: Un saluto ai nazisti che gioiscono per la chiusura di @ByoBlu. #ByoBlu in meno di 24 ore ha raccolto, tramite donazioni… - PiscopoNicola97 : RT @eurallergico: Un saluto ai nazisti che gioiscono per la chiusura di @ByoBlu. #ByoBlu in meno di 24 ore ha raccolto, tramite donazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura dei Benedetto caos (rifiuti). O Raggi o il Pd: il M5S scelga - " L'imminente chiusura della discarica di Roccasecca produce un contraccolpo anche per il sistema di gestione dei rifiuti dell'Ato di Frosinone . Per scongiurare il rischio di crisi, la Regione ha ...

Creval, Credit Agricole chiede di rinviare rinnovo cda a dopo Opa ...il possibile differimento del rinnovo del consiglio alla prima data utile successiva alla chiusura ... l'Opa (21 aprile), o se invece non sia opportuno, sulla base delle regole di buona governance e dei ...

Barista multato: Comune non può imporre orario di chiusura ai locali Altalex Torino: gli ambulanti manifestano in piazza contro le chiusure Tanti i cartelli e le scritte a pennarello sulle fiancate dei veicoli, per protestare contro le chiusure e contro i politici, che (come si legge su un cartellone) “continuano a prendere lo ...

Creval: Agricole chiede di rinviare nomina Cda dopo l'opa MILANO, 31 MAR - Il Credit Agricole chiede ai soci del Creval, che si riuniranno in assemblea il prossimo 19 aprile per rinnovare il cda della banca, di esprimersi sul differimento della nomina "alla ...

" L'imminentedella discarica di Roccasecca produce un contraccolpo anche per il sistema di gestionerifiuti dell'Ato di Frosinone . Per scongiurare il rischio di crisi, la Regione ha ......il possibile differimento del rinnovo del consiglio alla prima data utile successiva alla... l'Opa (21 aprile), o se invece non sia opportuno, sulla base delle regole di buona governance e...Tanti i cartelli e le scritte a pennarello sulle fiancate dei veicoli, per protestare contro le chiusure e contro i politici, che (come si legge su un cartellone) “continuano a prendere lo ...MILANO, 31 MAR - Il Credit Agricole chiede ai soci del Creval, che si riuniranno in assemblea il prossimo 19 aprile per rinnovare il cda della banca, di esprimersi sul differimento della nomina "alla ...