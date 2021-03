Cdp | Palermo | “Gruppo ha mobilitato 39 mld | supportate oltre 100 000 imprese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “L’anno appena concluso ha visto il grande impegno messo in campo da Cdp concretizzarsi in numerose iniziative a sostegno dell’economia italiana. Ilha39 miliardi di euro nel delicato contesto dell’emergenza pandemica, supportando100.000e 50 progetti infrastrutturali grazie a un servizio di consulenza tecnica e finanziaria per gli enti locali”. Ad affermarlo è l’ad di Cdp, Fabriziocommentando i risultati del 2020. “Risultati -sottolinea– resi possibili dalla crescita del risparmio postale, che ha raggiunto i 275 miliardi di euro, e dalle nuove emissioni sui mercati finanziari, dove è stata consolidata la leadership in Italia nella finanza sostenibile, con emissioni per 2,5 miliardi di euro ispirate a criteri Esg”. Gli indicatori ...