Beppe Signori assolto dopo la gogna mediatica: "Il fatto non sussiste" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ancora una vittoria importante per l'ex attaccante di Lazio e della Nazionale italiana, Beppe Signori: assoluzione totale Ancora una vittoria per Beppe Signori, ma questa vale molto di più. L'ex attaccante di Lazio e Bologna, oltre ad essere un punto fermo della Nazionale italiana ad inizio anni Novanta, è stato assolto dalla giustizia proprio da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

