Zero morti da Covid a Londra, per noi un traguardo ancora impossibile (Di martedì 30 marzo 2021) È arrivato il “grande giorno” a Londra, per parafrasare il premier inglese Boris Johnson, quello cioè in cui il bollettino pandemico cittadino ha segnato Zero morti. Non succedeva da sei mesi ed è una vetrina di come le cose oltremanica stiano andando bene, grazie alle somministrazioni vaccinali a tappeto e a una certa efficienza nel proteggere prima i più vulnerabili, oltre che la morte definitiva di ogni teoria no vax sull’inutilità dei vaccini. Tutto l’opposto di quanto sta succedendo in Italia, come dimostrano d’altronde i nostri dati critici che non accennano a migliorare. Il Tower Bridge a Londra (Pixabay)I numeri disaggregati diffusi da Public Health England hanno una valenza simbolica eccezionale, dal momento che non stiamo parlando di un piccolo centro di provincia bensì della metropoli più popolosa del ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) È arrivato il “grande giorno” a, per parafrasare il premier inglese Boris Johnson, quello cioè in cui il bollettino pandemico cittadino ha segnato. Non succedeva da sei mesi ed è una vetrina di come le cose oltremanica stiano andando bene, grazie alle somministrazioni vaccinali a tappeto e a una certa efficienza nel proteggere prima i più vulnerabili, oltre che la morte definitiva di ogni teoria no vax sull’inutilità dei vaccini. Tutto l’opposto di quanto sta succedendo in Italia, come dimostrano d’altronde i nostri dati critici che non accennano a migliorare. Il Tower Bridge a(Pixabay)I numeri disaggregati diffusi da Public Health England hanno una valenza simbolica eccezionale, dal momento che non stiamo parlando di un piccolo centro di provincia bensì della metropoli più popolosa del ...

Advertising

IlContiAndrea : Una bella notizia. #Londra registra zero morti per #Covid_19 per la prima volta in sei mesi. Lo scrive la Bbc sui… - fattoquotidiano : A Londra zero morti Covid per la prima volta da sei mesi. Nel Regno Unito inizia l’allentamento delle restrizioni - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - mauricapri : #crisanti 'inghilterra ieri ha avuto zero morti' Londra, professò... no Inghilterra @Ariachetira #lariachetira - MsLuceGuida : RT @Danilo_mgh: In Inghilterra oggi zero morti Covid ma con la moquette in bagno, quindi d’esempio ma fino ad un certo punto. -