Turchia: in carcere la banda che simulò il sequestro dell'imprenditore bresciano (Di martedì 30 marzo 2021) Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini, fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima da una banda di tre persone finite in carcere oggi su richiesta della Procura di Roma. Il sequestro dell'imprenditore bresciano: ecco cos'è successo Tre le persone arrestate all'alba nel bresciano: due cittadini albanesi residenti nella provincia di Brescia, Fredi Frrokaj 43enne residente a Flero, Olsi Mitraj, 41enne residente a Gussago e un cittadino italiano, Alberto Zanini 54enne di Mazzano, a Brescia. I tre proposero all'italiano di simulare un sequestro di persona in cambio di denaro ma una volta giunto in Turchia, come richiesto dalla banda, fu ...

