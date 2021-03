Tragedia ai Castelli | «Si è gettato contro il treno all’ultimo» | 30enne “tranciato” e ucciso da un convoglio in corsa

(Di martedì 30 marzo 2021)ieri pomeriggio, lunedì 29 marzo 2021, sulla tratta Regionale Velletri-Ciampino-Roma Termini. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto sui binari all’altezza di Via Santa Fumia (Marino) intorno alle 18.50. La vittima aveva circa 30 anni. Sul posto, oltre alla Polizia Ferroviaria, è intervenuta anche la Scientifica. La testimonianza: «Si èil» Una delle ipotesi più probabili sull’accaduto è quella del suicidio avvalorata dalla testimonianza del macchinista che ha dichiarato “di aver visto saltare l’uomoilproprioistante”. La vittima, un uomo di carnagione olivastra sulla trentina come detto, non aveva con sé documenti. Il passaggio delin ...

Si sarebbe gettato sui binari all'arrivo del treno regionale sbucando da dietro un cespuglio. Questo quanto ha riferito il macchinista di un convoglio delle linea Fl4 Roma-Velletri in transito nel ter ...Risulta ancora sospeso il traffico ferroviario lungo la linea Velletri – Roma, interdetta già da 3 ore nel tratto tra Pavona e Ciampino, dove è in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, tramite ...