PayPal lancia i pagamenti con le criptovalute (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – PayPal ha annunciato oggi il lancio di Checkout with Crypto, una nuova funzionalità che espande in modo significativo la possibilità di impiegare criptovalute nei pagamenti. Per ora disponibile negli Stati Uniti (ma nei prossimi mesi arriverà anche altrove), il nuovo strumento permette di effettuare il check-out con criptovaluta all’interno di PayPal al momento del pagamento. La società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro ha quindi ampliato i suoi strumenti collegati alle valute digitali: lo scorso ottobre aveva reso possibile per gli utenti PayPal acquistare, vendere e detenere criptovalute. Checkout con Crypto apparirà automaticamente nel portafoglio PayPal al momento del pagamento per i clienti con un saldo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –ha annunciato oggi il lancio di Checkout with Crypto, una nuova funzionalità che espande in modo significativo la possibilità di impiegarenei. Per ora disponibile negli Stati Uniti (ma nei prossimi mesi arriverà anche altrove), il nuovo strumento permette di effettuare il check-out con criptovaluta all’interno dial momento del pagamento. La società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro ha quindi ampliato i suoi strumenti collegati alle valute digitali: lo scorso ottobre aveva reso possibile per gli utentiacquistare, vendere e detenere. Checkout con Crypto apparirà automaticamente nel portafoglioal momento del pagamento per i clienti con un saldo ...

