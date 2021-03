Online il trailer di Tenebre e Ossa su Netflix, la serie fantasy dalla trilogia di Leigh Bardugo (Di martedì 30 marzo 2021) Netflix ha rilasciato il trailer di Tenebre e Ossa, serie fantasty basata sui romanzi bestseller di Leigh Bardugo e ambientata nell’universo di Grisha. Composta da otto episodi, lo show è nel catalogo dei titoli di aprile 2021: la data di debutto è fissata al 23 aprile. La storia di Tenebre e Ossa, il cui titolo originale è Shadow and Bone, è ambientata in un mondo dilaniato dalla guerra in cui la modesta soldatessa Alina Starkov, una ragazza orfana, ha scoperto di avere un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia dell’Ombra che incombe, Alina viene strappata da tutto ciò conosce per essere addestrata all’interno di un esercito d’élite di soldati magici ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021)ha rilasciato ildifantasty basata sui romanzi bestseller die ambientata nell’universo di Grisha. Composta da otto episodi, lo show è nel catalogo dei titoli di aprile 2021: la data di debutto è fissata al 23 aprile. La storia di, il cui titolo originale è Shadow and Bone, è ambientata in un mondo dilaniatoguerra in cui la modesta soldatessa Alina Starkov, una ragazza orfana, ha scoperto di avere un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia dell’Ombra che incombe, Alina viene strappata da tutto ciò conosce per essere addestrata all’interno di un esercito d’élite di soldati magici ...

