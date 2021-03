Multinazionali, anno nero in Italia Manca il contrappeso del tech (Di martedì 30 marzo 2021) L'ANALISI DELL'AREA STUDI MEDIOBANCA/ Websoft, elettronica, alimentare e grande distribuzione organizzata: sono questi i macrosettori campioni di crescita a livello globale nell'anno del Covid. Mentre i grandi sconfitti dalla pandemia si confermano i colossi petroliferi, il settore aeronautico e la moda con cali a doppia cifra di ricavi, margini, investimenti e ricadute occupazionali. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 marzo 2021) L'ANALISI DELL'AREA STUDI MEDIOBANCA/ Websoft, elettronica, alimentare e grande distribuzione organizzata: sono questi i macrosettori campioni di crescita a livello globale nell'del Covid. Mentre i grandi sconfitti dalla pandemia si confermano i colossi petroliferi, il settore aeronautico e la moda con cali a doppia cifra di ricavi, margini, investimenti e ricadute occupazionali. Segui su affarni.it

