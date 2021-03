Leonardo Maini Barbieri, arriva l’attacco di un altro ricco di TikTok: “Fingi una ricchezza che non hai, ecco perché” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Leonardo Maini Barbieri è un influencer di Carpi molto famoso su TikTok perché sfoggia quotidianamente la sua vita da super ricco fra shopping in profumeria di fiducia, tè col latte rigorosamente come gli inglesi, balletti russi e cambi d’abito. Uno stile di vita che l’ha portato ad avere centinaia di migliaia di follower ed a farsi notare pure da Barbara d’Urso che l’ha voluto ospite a Pomeriggio Cinque. Uno stile di vita che però non ha convinto Giacomo Attana, un altro super ricco di TikTok che ha accusato Leonardo Maini Barbieri di non essere così ricco come dice di essere. Insomma, un dissing fra ricchi in piena regola. “Sono qui e ti sto facendo un favore immenso ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021)è un influencer di Carpi molto famoso susfoggia quotidianamente la sua vita da superfra shopping in profumeria di fiducia, tè col latte rigorosamente come gli inglesi, balletti russi e cambi d’abito. Uno stile di vita che l’ha portato ad avere centinaia di migliaia di follower ed a farsi notare pure da Barbara d’Urso che l’ha voluto ospite a Pomeriggio Cinque. Uno stile di vita che però non ha convinto Giacomo Attana, unsuperdiche ha accusatodi non essere cosìcome dice di essere. Insomma, un dissing fra ricchi in piena regola. “Sono qui e ti sto facendo un favore immenso ...

giulianadip : raga non è che ci voleva un genio per capire che leonardo maini barberi non è ricco davvero ma buongiorno comunque - spnxvic : sto rivedendo la live di naska perché i momenti in cui lui e lussorio guardavano i tik tok di leonardo maini barbie… - indierockrecord : comunque tutti a criticare i “ricchi” tipo leonardo maini barbieri, però voglio vedere voi al posto di questa gente... sareste uguali lol - _heronvdale : ragaaa sto morendo su tiktok un ragazzo sta smerdando leonardo maini barbieri e sta facendo notare che molte delle… - comeonjennifer : Ma pure se Leonardo Maini Barbieri non fosse ricco, perché insultarlo e fare sti video contro? Ma smettete di seguirlo e stop -