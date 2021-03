Lazio-Torino va giocata: Corte Federale d’Appello respinge il ricorso di Lotito (Di martedì 30 marzo 2021) La Corte Federale d’Appello della Figc ha respinto il ricorso della Lazio sulla mancata disputa del match del 2 marzo Lazio-Torino, confermando dunque che la partita non disputa per la mancata presentazione della squadra granata va giocate. Al processo andato in scena ieri, l’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile chiedeva l’omologazione del 3-0 a tavolino, tesi a cui si era opposto il legale dei granata Eduardo Chiacchio, sostenendo l’impossibilità del Torino di presentarsi all’Olimpico a causa dello stop imposto dalla Asl competente a seguito di diversi casi di positività al Covid. La Lazio, con tutta probabilità, ricorrerà al Collegio di Garanzia dello Sport, terzo ed ultimo grado della giustizia sportiva. ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Ladella Figc ha respinto ildellasulla mancata disputa del match del 2 marzo, confermando dunque che la partita non disputa per la mancata presentazione della squadra granata va giocate. Al processo andato in scena ieri, l’avvocato dellaGian Michele Gentile chiedeva l’omologazione del 3-0 a tavolino, tesi a cui si era opposto il legale dei granata Eduardo Chiacchio, sostenendo l’impossibilità deldi presentarsi all’Olimpico a causa dello stop imposto dalla Asl competente a seguito di diversi casi di positività al Covid. La, con tutta probabilità, ricorrerà al Collegio di Garanzia dello Sport, terzo ed ultimo grado della giustizia sportiva. ...

