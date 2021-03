Lazio-Torino, respinto il ricorso biancoceleste: si deve giocare (Di martedì 30 marzo 2021) Il match dell’Olimpico era stato rinviato per il divieto imposto dall’ Asl di Torino ai granata. La Lazio chiedeva il 3-0 a tavolino Dopo la vicenda tamponi si conclude (per ora) un altro processo che vede protagonista la Lazio. Oggi è infatti arrivata la sentenza della Corte sportiva di Appello della FIGC in merito alla partita Lazio-Torino. In particolare la prima sessione del collegio presieduta da Piero Sandulli ha respinto il ricorso del club biancoceleste, confermando la sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. La Lazio chiedeva il 3-0 a tavolino con la tesi di Lotito abbastanza chiara: “il Toro non poteva invocare cause di forza maggiore“. Al centro della discussione dei legali biancocelesti inoltre ci sono ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Il match dell’Olimpico era stato rinviato per il divieto imposto dall’ Asl diai granata. Lachiedeva il 3-0 a tavolino Dopo la vicenda tamponi si conclude (per ora) un altro processo che vede protagonista la. Oggi è infatti arrivata la sentenza della Corte sportiva di Appello della FIGC in merito alla partita. In particolare la prima sessione del collegio presieduta da Piero Sandulli haildel club, confermando la sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Lachiedeva il 3-0 a tavolino con la tesi di Lotito abbastanza chiara: “il Toro non poteva invocare cause di forza maggiore“. Al centro della discussione dei legali biancocelesti inoltre ci sono ...

Advertising

ZZiliani : Ehi, siete pronti per il gran finale? La #Lazio di #Lotito, scampata la stangata sul caso #tamponi per l'aleatoriet… - capuanogio : #LazioTorino si deve giocare. Anche la Corte Sportiva d'appello decide come il Giudice sportivo e riconosce la caus… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Lazio-Torino si giocherà, ecco il comunicato della FIGC - LeonettiFrank : La Corte d'appello sportiva della Figc ha respinto il ricorso della Lazio sulla mancata disputa del match del 2 mar… - persemprecalcio : ??Dopo la sentenza favorevole per la questione tamponi, #Lotito ne ha ricevuta una decisamente meno positiva?? -