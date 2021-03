L’avanzata verso Occidente (Di martedì 30 marzo 2021) Dal cuore della Cina al cuore dell’Europa, passando per Urumqi, Samarcanda, l’Iran e la Turchia per finire a Duisburg, nel centro geografico e industriale della Germania. La Via della Seta terrestre prende sempre più forma e in questi giorni aggiunge un tassello fondamentale: Teheran. L’accordo siglato dal Partito comunista cinese e dalla Repubblica islamica dell’Iran InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 30 marzo 2021) Dal cuore della Cina al cuore dell’Europa, passando per Urumqi, Samarcanda, l’Iran e la Turchia per finire a Duisburg, nel centro geografico e industriale della Germania. La Via della Seta terrestre prende sempre più forma e in questi giorni aggiunge un tassello fondamentale: Teheran. L’accordo siglato dal Partito comunista cinese e dalla Repubblica islamica dell’Iran InsideOver.

