I Mondiali in Qatar devono ancora cominciare ma creano già polemiche (Di martedì 30 marzo 2021) Tanta attesa, tante aspettative e tanti sogni, ma i Mondiali in Qatar stanno creando anche tantissime polemiche. Infatti molte Nazionali stanno polemizzando apertamente per le tante violazioni dei diritti umani durante la costruzione degli stadi e degli hotel che accoglieranno le squadre partecipanti. La FIFA finora non ha detto nulla, ma le tante denunce fatte dai lavoratori non possono restare silenti, e quindi le varie Federazioni nazionali stanno prendendo l'iniziativa facendosi sentire. CHE COS'E SUCCESSO IN Qatar PER CREARE TANTO SCALPORE? I Mondiale in Qatar sono un avvenimento storico, già solo per il fatto che viste le alte temperature medie nella stagione estiva dello Stato dovranno essere disputati in inverno. Per il Paese è un avvenimento molto importante, che dà grande risalto e ...

