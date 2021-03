Era finto il sequestro in Turchia di Sandrini, arrestati tre organizzatori (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Fu simulato, e ideato con intenti truffaldini almeno nella fase iniziale con la complicità della stessa vittima, il sequestro di Alessandro Sandrini, l'imprenditore bresciano ufficialmente rapito nell'ottobre del 2016 in Turchia e liberato in Siria il 22 maggio del 2019 dal "governo di Salvezza", gruppo antigovernativo della zona di Idlib. Così come fu abbastanza anomalo il sequestro di Sergio Zanotti, altro imprenditore bresciano che sparì nel maggio del 2016 mentre era in Turchia e tornò libero nell'aprile di tre anni dopo in Siria. A svelare il mistero di due vicende giudiziarie, poco chiare sin dall'inizio, è stata la procura di Roma che, sulla scorta di quanto accertato in questi anni da Ros e Sco, in collaborazione con la squadra mobile di Brescia, ha chiesto e ottenuto dal gip l'arresto ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Fu simulato, e ideato con intenti truffaldini almeno nella fase iniziale con la complicità della stessa vittima, ildi Alessandro, l'imprenditore bresciano ufficialmente rapito nell'ottobre del 2016 ine liberato in Siria il 22 maggio del 2019 dal "governo di Salvezza", gruppo antigovernativo della zona di Idlib. Così come fu abbastanza anomalo ildi Sergio Zanotti, altro imprenditore bresciano che sparì nel maggio del 2016 mentre era ine tornò libero nell'aprile di tre anni dopo in Siria. A svelare il mistero di due vicende giudiziarie, poco chiare sin dall'inizio, è stata la procura di Roma che, sulla scorta di quanto accertato in questi anni da Ros e Sco, in collaborazione con la squadra mobile di Brescia, ha chiesto e ottenuto dal gip l'arresto ...

Advertising

sulsitodisimone : Era finto il sequestro in Turchia di Sandrini, arrestati tre organizzatori - peppesass : Vabbè tanto per i complottisti ha usato un braccio di gomma finto o nella siringa c’era solo la fisiologica - syou_atz : RT @_irwindimples: Sapevo che era finto ma che infarto - connexionxhs : io sono incazzata perché ho sognato harry ed è stato bellissimo ma mi sono risvegliata e ho realizzato che era tutto finto... - monica8320 : @ac_funzioniamo Con un’amica si era aperto un dibattito se questo fosse un bacio vero ...io non capisco come potreb… -