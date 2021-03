Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca alla stazione Termini

Advertising

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell'hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale.