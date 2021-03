Dl Sostegni, da oggi le domande per il contributo a fondo perduto. Castelli: Duemila richieste nei primi 10 minuti (Di martedì 30 marzo 2021) Da questa mattina è possibile presentare le domande di contributo, previsto dal Decreto Sostegni, per tutte le imprese che hanno avuto un calo di fatturato. “Nei primi 10 minuti sono arrivate più di 2.000 richieste”. Sono i primi numeri, scrive l’Ansa, resi noti su Twitter dal viceministro dell’Economia, Laura Castelli.Da oggi e fino al 28 maggio – infatti – sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto previste dal decreto Sostegni. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha predisposto da alcuni giorni il provvedimento attuativo. I moduli e le istruzioni – insieme ad una guida – sono sul sito ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) Da questa mattina è possibile presentare ledi, previsto dal Decreto, per tutte le imprese che hanno avuto un calo di fatturato. “Nei10sono arrivate più di 2.000”. Sono inumeri, scrive l’Ansa, resi noti su Twitter dal viceministro dell’Economia, Laura.Dae fino al 28 maggio – infatti – sarà possibile presentare leper ottenere ilpreviste dal decreto. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha predisposto da alcuni giorni il provvedimento attuativo. I moduli e le istruzioni – insieme ad una guida – sono sul sito ...

