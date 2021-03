David Alaba: Real Madrid e Barcellona primi in lizza (Di martedì 30 marzo 2021) L’agente di David Alaba, Pini Zahavi, ha rivelato che Real Madrid e Barcellona sono in testa alla corsa. Tuttavia ha insistito sul fatto che i colloqui per il futuro del calciatore austriaco sono ancora in corso con “altri club”. David Alaba: Real e Barcellona in lizza? David Alaba è una delle proprietà più in voga sul mercato in questo momento con Real Madrid, Barcellona, ??PSG e Chelsea in lizza per firmare l’austriaco. Il centrocampistra ha già confermato ufficialmente che lascerà il Bayern Monaco dopo 13 anni. Le sue elevate richieste hanno impedito al Bayern di rinnovare il contratto e ora lascerà l’Allianz ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) L’agente di, Pini Zahavi, ha rivelato chesono in testa alla corsa. Tuttavia ha insistito sul fatto che i colloqui per il futuro del calciatore austriaco sono ancora in corso con “altri club”.inè una delle proprietà più in voga sul mercato in questo momento con, ??PSG e Chelsea inper firmare l’austriaco. Il centrocampistra ha già confermato ufficialmente che lascerà il Bayern Monaco dopo 13 anni. Le sue elevate richieste hanno impedito al Bayern di rinnovare il contratto e ora lascerà l’Allianz ...

Ultime Notizie dalla rete : David Alaba Alaba, il futuro non è ancora scritto Commenta per primo Il Real Madrid è in pole per David Alaba , svincolato di lusso dell'estate. Ma, come scrive Kicker , non è ancora finita, perché Barcellona, Chelsea, City e Psg stanno provando il tutto per tutto.

Ottimismo Barcellona su Haaland, Real avanti per Alaba Per quanto riguarda invece David Alaba , in scadenza col Bayern Monaco, la corsa sembra ristretta a Barcellona, Real Madrid, Chelsea e Psg . "Sarà David a scegliere ma non c'è una scadenza", non si è ...

David Alaba: Real Madrid e Barcellona primi in lizza Periodico Daily - Notizie David Alaba: Real Madrid e Barcellona primi in lizza E' ormai noto che il calciatore David Alaba lascerà il Bayern e in testa alla corsa per l'austriaco ci sono Il Real Madrid e il Barcellona ...

Da Donnarumma a Messi, la top-11 dei calciatori in scadenza di contratto Sono tante le stelle in scadenza di contratto tra tre mesi e che ancora non hanno rinnovato col proprio club. Saranno molte le occasioni per il prossimo mercato Al 30 giugno mancano solamente tre mesi ...

