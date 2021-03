Cyberpunk 2077: la patch 1.2 è ora disponibile su PC e console ed è mastodontica! (Di martedì 30 marzo 2021) AGGIORNAMENTO: La patch è disponibile ora anche su Google Stadia. NEWS ORIGINALE: Dall'annuncio e dalla pubblicazione delle note della patch 1.2 di Cyberpunk 2077 sono passate solo poche ore: sembrava dovessimo aspettare qualche giorno, invece a sorpresa l'aggiornamento è disponibile sia su PC che su console. Attraverso un tweet CD Projekt RED ha annunciato che la patch 1. è ora disponibile: attualmente non sappiamo il peso dell'aggiornamento su PS4 e Xbox One, ma la versione per PC ha una dimensione di 33,3 GB. Per quanto riguarda la versione Stadia, l'aggiornamento arriverà verso la fine di questa settimana. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) AGGIORNAMENTO: Laora anche su Google Stadia. NEWS ORIGINALE: Dall'annuncio e dalla pubblicazione delle note della1.2 disono passate solo poche ore: sembrava dovessimo aspettare qualche giorno, invece a sorpresa l'aggiornamento èsia su PC che su. Attraverso un tweet CD Projekt RED ha annunciato che la1. è ora: attualmente non sappiamo il peso dell'aggiornamento su PS4 e Xbox One, ma la versione per PC ha una dimensione di 33,3 GB. Per quanto riguarda la versione Stadia, l'aggiornamento arriverà verso la fine di questa settimana. Leggi altro...

