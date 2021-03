Cosa dice Travaglio del vaccino a Scanzi (Di martedì 30 marzo 2021) Non si sono ancora placate le polemiche per la storia di Andrea Scanzi che si è vaccinato in Toscana. In tanti si sono chiesti come mai sul Fatto, il quotidiano su cui scrive il giornalista, non fosse stata scritta una riga in merito. Oggi il direttore del Fatto Quotidiano, rispondendo alla lettera di un lettore, ha rimediato. Marco Travaglio spiega come vede la questione del vaccino di Andrea Scanzi spiegando che a suo avviso non c’è stato dolo, ma solo tanto rumore, causato anche dal giornalista: Per una settimana, ogni volta che mi accingevo a scriverne, mi planava sulla scrivania un lancio di agenzia con le scemenze di qualche stalker da social, mitomane da talk, politico o politica senza pudore ma di molta casta, pennivendolo difensore dei privilegi propri, che facevano la morale ad Andrea e mi facevano scappare ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Non si sono ancora placate le polemiche per la storia di Andreache si è vaccinato in Toscana. In tanti si sono chiesti come mai sul Fatto, il quotidiano su cui scrive il giornalista, non fosse stata scritta una riga in merito. Oggi il direttore del Fatto Quotidiano, rispondendo alla lettera di un lettore, ha rimediato. Marcospiega come vede la questione deldi Andreaspiegando che a suo avviso non c’è stato dolo, ma solo tanto rumore, causato anche dal giornalista: Per una settimana, ogni volta che mi accingevo a scriverne, mi planava sulla scrivania un lancio di agenzia con le scemenze di qualche stalker da social, mitomane da talk, politico o politica senza pudore ma di molta casta, pennivendolo difensore dei privilegi propri, che facevano la morale ad Andrea e mi facevano scappare ...

