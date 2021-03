Contributi a fondo perduto 2021 | domande al via oggi | ecco modulo e istruzioni

(Di martedì 30 marzo 2021) Si parte dacon leper i nuovifigli del decreto sostegni. E’ già online sul sito Agenzia delle entrate ilper richiedere gli indennizzi da parte delle aziende. Oltre al modello, l’Agenzia ha anche fornito leper accedere alla domanda, chiarendo passo passo come scaricare e compilare l’istanza. il Provvedimento firmato il 23 marzo dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere gli aiuti economici a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza covid. A partire da30 marzo e fino al 28 maggiole richieste andranno inviate all’Agenzia delle ...

