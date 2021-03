Advertising

gilnar76 : Cassano riceve il Tapiro d’Oro: «Con Totti avventure incredibili» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - sportli26181512 : Cassano: “Con Totti fuori tutta la notte e poi a Trigoria. Poi lui si è fidanzato, e io...”: Cassano: “Con Totti fu… - serieAnews_com : ?? #Cassano 'attapirato': rivelazioni sulla gioventú con #Totti... - milanomagazine : Anteprima Striscia la Notizia, Cassano parla a ruota libera della serie su Totti: 'Con Francesco uscivamo tutta la… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Tapiro d'Oro a Cassano: 'Con Totti uscivamo tutta la notte. A volte andavamo direttamente a Trigoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Con

Nella puntata di questa sera di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro ad Antonio, 'attapirato' per non essere stato adeguatamente rappresentato - a suo dire - nella serie tv targata Sky 'Speravo de morì prima', dedicata all'ex capitano della Roma Francesco Totti.il sedicesimo Tapiro d'oro Antoniosi conferma lo sportivo più 'attapirato' nella storia del tg satirico, il terzo in assoluto dopo Belen Rodriguez (30) e Fiorello (25).Valerio Staffelli ha consegna il Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano per le critiche che aveva espresso alla sua maniera sul suo personaggio per nella ...Antonio Cassano riceve il Tapiro d'Oro di Striscia La Notizia per non essere stato rappresentato degnamente nella serie Sky sull'amico Totti ...