Can Yaman: “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità” (Di martedì 30 marzo 2021) In un’intervista rilasciata su Vanity Fair che gli dedica la copertina, Can Yaman si racconta tra il lavoro e l’amore per Diletta Leotta In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Can Yaman si racconta a 360 gradi. Per l’occasione, Vanity Fair gli dedica anche la cover in cui l’attore turco, iconograficamente, gioca sul suo essere l’«oggetto del desiderio» di un femminile plurale e vario. In preparazione per Sandokan, la serie evento internazionale di Lux Vide, Can Yaman parla di molti aspetti della sua vita: dall’infanzia fino ad oggi e al rapporto con la fidanzata Diletta Leotta. «C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola. Ma se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) In un’intervista rilasciata su Vanity Fair che gli dedica la copertina, Cansi racconta tra il lavoro e l’per Diletta Leotta In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Cansi racconta a 360 gradi. Per l’occasione, Vanity Fair gli dedica anche la cover in cui l’attore turco, iconograficamente, gioca sul suo essere l’«oggetto del desiderio» di un femminile plurale e vario. In preparazione per Sandokan, la serie evento internazionale di Lux Vide, Canparla di molti aspetti della sua vita: dall’infanzia fino ad oggi e al rapporto con la fidanzata Diletta Leotta. «C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola. Ma se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non ...

