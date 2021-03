Avellino, controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo Forestale (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, in agro del comune di Avella, durante mirati controlli finalizzati al monitoraggio del Gruppo idrico artificiale “Sciminaro”, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino l’amministratore unico di una locale azienda dedita alla produzione di articoli in plastica. All’esito delle verifiche i militari hanno accertato che la ditta non rispettava il limite temporale del deposito dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Prosegue l’azione deideldi, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: idella Stazionedi Monteforte Irpino, in agro del comune di Avella, durante miratifinalizzati al monitoraggio delidrico artificiale “Sciminaro”, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica dil’amministratore unico di una locale azienda dedita alla produzione di articoli in plastica. All’esito delle verifiche i militari hanno accertato che la ditta non rispettava il limite temporale del deposito dei ...

Advertising

anteprima24 : ** Sant'Angelo dei Lombardi: #Denunce, fogli di via e #Sanzioni da parte dei #Carabinieri **… - anteprima24 : ** #Avellino, #Controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo Forestale ** - irpiniatimes1 : CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL GRUPPO FORESTALE DI AVELLINO, RAFFICA DI DENUNCE - ottopagine : Avellino. Covid, multe e controlli per gli assembramenti #Avellino - occhio_notizie : Omissioni in materia di sicurezza sul lavoro: controlli a Cervinara -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino controlli 5G pericoloso e dannoso per la salute? cos è, 5G Vodafone, Fastweb, 5G linkem, quale scegliere? 5G tra innovazione e scetticismo Da oggi e per il momento solo in 3 città del sud, Modugno Grottaglie e Avellino. Il 5G è pericoloso ... noi nn riusciamo a dare una risposta precisa?? certo che in Italia sperare che si controlli e ...

Lotito Tampona Cairo! ... sono: falsificazione di tamponi, accuse sulla scelta di usufruire del Laboratorio di Avellino, ed ... I fatti invece sono ben altri: Da controlli effettuati prima della la partita con il Club Bruge, ...

Avellino, controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo Forestale anteprima24.it Controlli dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino: ecco il bilancio Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. i Carabi ...

Avellino, controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo Forestale Avellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalit ...

Da oggi e per il momento solo in 3 città del sud, Modugno Grottaglie e. Il 5G è pericoloso ... noi nn riusciamo a dare una risposta precisa?? certo che in Italia sperare che sie ...... sono: falsificazione di tamponi, accuse sulla scelta di usufruire del Laboratorio di, ed ... I fatti invece sono ben altri: Daeffettuati prima della la partita con il Club Bruge, ...Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. i Carabi ...Avellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalit ...