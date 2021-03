Rosa attacca la Celentano a microfono spento, l’inquadratura choc: interviene ex di “Amici” (Di lunedì 29 marzo 2021) Si scaldano gli animi ad “Amici”. Alla scorsa puntata del serale ci sono stati vari momenti di tensione: tutti hanno avuto protagonista Alessandra Celentano, che è tornata a ribadire il suo disappunto nei confronti due ballerine: Rosa e Martina, ambedue allieve di Lorella Cuccarini. Tra le ultime esibizioni un assolo proprio di Rosa che è stato commentato negativamente dalla severa insegnante di danza: «Ho visto capelli, tanto vento e poca danza». Una battuta che ha fatto innervosire la giovane ballerina. Dopo avere posato in malo modo un indumento di scena, la giovane non è riuscita a contenere la rabbia. leggi anche l’articolo —> “Amici 2021”, Alessandra Celentano umilia Martina, De Filippi: «Litighiamo di nuovo» Rosa attacca la maestra ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Si scaldano gli animi ad “”. Alla scorsa puntata del serale ci sono stati vari momenti di tensione: tutti hanno avuto protagonista Alessandra, che è tornata a ribadire il suo disappunto nei confronti due ballerine:e Martina, ambedue allieve di Lorella Cuccarini. Tra le ultime esibizioni un assolo proprio diche è stato commentato negativamente dalla severa insegnante di danza: «Ho visto capelli, tanto vento e poca danza». Una battuta che ha fatto innervosire la giovane ballerina. Dopo avere posato in malo modo un indumento di scena, la giovane non è riuscita a contenere la rabbia. leggi anche l’articolo —> “2021”, Alessandraumilia Martina, De Filippi: «Litighiamo di nuovo»la maestra ...

