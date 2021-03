Renzi vola in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1. Polemiche di fuoco: «Deve vergognarsi» (Di lunedì 29 marzo 2021) Matteo Renzi in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrain, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). È stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter. Renzi al Gp in Bahrain, il web lo travolge La foto ha alimentato Polemiche social per la presenza del leader di Renzi nel paddock. Molti utenti accusano il senatore di Italia Viva di essere volato nel Paese Mediorientale nonostante le restrizioni in vigore in Italia. «E gli italiani in zona rossa…», scrive un utente. C’è chi fa dell’ironia: «Un chiaro e ignobile fotomontaggio. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Matteoinperal Gp di1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). È stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter.al Gp in, il web lo travolge La foto ha alimentatosocial per la presenza del leader dinel paddock. Molti utenti accusano il senatore di Italia Viva di essereto nel Paese Mediorientale nonostante le restrizioni in vigore in Italia. «E gli italiani in zona rossa…», scrive un utente. C’è chi fa dell’ironia: «Un chiaro e ignobile fotomontaggio. ...

stanzaselvaggia : Renzi: la sua segretaria la scorsa settimana prende il Covid, lui la incontra poco prima, poi va all'assemblea di I… - fattoquotidiano : Matteo Renzi: volo privato in Senegal con un gruppo di industriali bresciani. Ecco perché siamo di fronte ad un'alt… - filo_78 : RT @LaVeritaWeb: L'amico degli sceicchi vola di nuovo in Medio Oriente per il gran premio di Formula 1. - Friento_07 : RT @SecolodItalia1: Renzi vola in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1. Polemiche di fuoco: «Deve vergognarsi» - SecolodItalia1 : Renzi vola in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1. Polemiche di fuoco: «Deve vergognarsi»… -