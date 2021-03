Meteo: a metà settimana in Piemonte sarà estate (Di lunedì 29 marzo 2021) L'alta pressione afro-mediterranea porterà nei prossimi giorni le temperature vicino a 30 gradi. Da venerdì qualche speranza di pioggia Leggi su lastampa (Di lunedì 29 marzo 2021) L'alta pressione afro-mediterranea porterà nei prossimi giorni le temperature vicino a 30 gradi. Da venerdì qualche speranza di pioggia

Meteo, a metà settimana assaggio d'estate in Piemonte: temperature vicino ai 30 gradi Un'estate in anticipo. E' quella che arriverà in Piemonte a metà settimana a causa dell'alta pressione afro - mediterranea che, nei prossimi giorni, porterà le ... alla stazione meteo installata nei ...

Un'estate in anticipo. E' quella che arriverà in Piemonte a metà settimana a causa dell'alta pressione afro - mediterranea che, nei prossimi giorni, porterà le ... alla stazione meteo installata nei ...