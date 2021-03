Letta: “Renzi al Gran premio del Bahrein? Ho visto la formula 1 in tv ma siamo in Quaresima e ho fatto un fioretto, niente polemiche” (Di lunedì 29 marzo 2021) Enrico Letta che ne pensa delle polemiche provocate dalla presenza di Matteo Renzi al Gran premio dei Bahrein? “Ieri mi sono guardato Gran premio di formula 1 e il Gran premio delle moto”, dice il segretario del Pd, prima di dribblare ogni polemica: “siamo in Quaresima, e ho fatto un fioretto, di non farmi trascinare in polemiche. Nessuna provocazione, quando eravamo bambini facevamo i fioretti, io sono tornato bambino”. L’ex premier, dunque, preferisce non commentare l’ultima visita in Medio Oriente del leader d’Italia viva. Dopo le polemiche scaturite per l’intervista all’erede al trono dell’Arabia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Enricoche ne pensa delleprovocate dalla presenza di Matteoaldei? “Ieri mi sono guardatodi1 e ildelle moto”, dice il segretario del Pd, prima di dribblare ogni polemica: “in, e houn, di non farmi trascinare in. Nessuna provocazione, quando eravamo bambini facevamo i fioretti, io sono tornato bambino”. L’ex premier, dunque, preferisce non commentare l’ultima visita in Medio Oriente del leader d’Italia viva. Dopo lescaturite per l’intervista all’erede al trono dell’Arabia ...

Advertising

fattoquotidiano : La stoccata di Letta a Renzi: “Democrazia rappresentativa in crisi. Ci sono partiti sovra-rappresentati che non esi… - fattoquotidiano : CENTROSINISTRA Il segretario del Partito Democratico lascia Renzi per ultimo: “Rapporti con i dittatori da regolare… - fattoquotidiano : Letta: “Alleanza con M5s per battere la destra. Conte leader è buona notizia, sicuro che ci capiremo. Dialogo con R… - LuciaTassan : RT @mondopensato: @skipper_66 Letta lo stratega... Si incontra con Conte e riceve il NO a Renzi. Allora va da Renzi a chiedere il SI a Con… - MauroBenetti6 : RT @fattoquotidiano: Letta: “Renzi al Gran premio del Bahrein? Ho visto la formula 1 in tv ma siamo in Quaresima e ho fatto un fioretto, ni… -