Konatè-Liverpool, battute finali? Konatè-Liverpool, i Reds sembrano ormai prossimi all'acquisto di Ibrahima Konaté, difensore classe 1999 del Red Bull Lipsia. Konatè-Liverpool, quale è la situazione? Al momento la cifra dell'affare si aggirerebbe intorno ai 34 milioni di sterline. Tale somma permetterebbe ai Reds di pagare la clausola rescissoria che il francese ha all'interno del suo contratto con i Tori Rossi. Non c'era solo il Liverpool sul giocatore, ma anche altre tre squadre della Premier League: Manchester United, Chelsea e Arsenal. L'affare potrebbe concludersi a breve, ma resta da capire se i tedeschi accetteranno di cederlo, vista la cessione di Upamecano in direzione Bayern Monaco. Tuttavia i edeschi potrebbero anche accettare la vendita, dato che in arrivo ci sono Josko Gvardiol dalla Dinamo Zagabria e Mohamed ...

Ultime Notizie dalla rete : Konatè Liverpool Liverpool: avanti tutta per Konate, il Lipsia fissa il prezzo Commenta per primo Secondo quanto riporta The Athletic , il Liverpool è in pole position per il centrale difensivo classe '99 del Lipsia Ibrahima Konaté. Il club tedesco pretende il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Dall'Inghilterra: Liverpool su Konaté del Lipsia. Paga la clausola da 40 milioni? Ci sono anche altre riflessioni da fare, a partire dal ruolo che potrebbe rivestire lo stesso giocatore a Liverpool una volta tornati Van Dijk e Gomez. E poi i Reds non sono gli unici ad essersi ...

