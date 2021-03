Iscrizioni asilo nido, domande entro il 6 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione ai Servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale: la scadenza, che era fissata al 22 marzo, e’ stata spostata al 6 aprile. Le famiglie interessate dovranno presentare le domande esclusivamente in modalita’ online, attraverso il portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso: Servizi online – Scuola – Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte – Domanda online. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie per i nidi capitolini e’ prevista per il 22 aprile; le graduatorie definitive saranno pubblicate il 27 maggio 2021. Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Sono stati prorogati i termini per la presentazione delleper l’iscrizione ai Servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale: la scadenza, che era fissata al 22 marzo, e’ stata spostata al 6. Le famiglie interessate dovranno presentare leesclusivamente in modalita’ online, attraverso il portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso: Servizi online – Scuola –Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte – Domanda online. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie per i nidi capitolini e’ prevista per il 22; le graduatorie definitive saranno pubblicate il 27 maggio 2021.

Ultime Notizie dalla rete : Iscrizioni asilo Asilo nido, iscrizioni ai blocchi di partenza MONTAIONE - Per l'asilo nido Il Cerbiatto è ai blocchi di partenza la stagione delle iscrizioni per l'anno educativo 2021 - 2022. Il via è subito dopo Pasqua, dal 6 aprile, e la possibilità di presentare la domanda ...

A Trento la grande adunata delle famiglie no - Dad: in centinaia per chiedere il ritorno della scuola in presenza ... mirati, corretti, informati ed il gruppo a mezzogiorno di ieri, sfiorava le 6.200 iscrizioni! La ... Dice Daniela: "Lunedì riapre asilo e elementare, dobbiamo riportarli tutti, anche medie e superiori! ...

Alvito – Al via le iscrizioni all'Asilo Nido comunale TG24.info Nidi, polemica del Pd sulle rette del mese di marzo In una nota diffusa ieri, Palazzo Cernezzi ricorda le scadenze per le iscrizioni ai nidi comunali. Le domande per gli inserimenti vanno presentate dal 6 al 16 aprile online dal sito del Comune di Como ...

Donne e bimbi protagonisti la rivoluzione Del Zompo L’impegno per la parità di genere e il rapporto stretto con gli studenti. Prima rettrice a Cagliari «ma chiamatemi rettore»: ora lascia e torna alla ricerca ...

