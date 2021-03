In Fiera a Pordenone tamponi in maniera massiva (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ciò che è stato fatto bene in passato a Pordenone con il primo modello in regione per l’effettuazione dei tamponi in maniera massiva, oggi si ripropone con l’apertura di un grande centro vaccinale, sulla falsariga di quanto già compiuto in altre località del Friuli Venezia Giulia. Oltre alla Fiera, insieme ai sindaci del territorio stiamo studiando altri luoghi della Destra Tagliamento dove riproporre questa stessa esperienza”.Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi inaugurando oggi a Pordenone nei padiglioni espositivi di viale Treviso un nuovo centro vaccinale. Accompagnato dal sindaco Alessandro Ciriani, dal presidente della Fiera Renato Pujatti, dal presidente della Terza commissione consiliare Ivo Moras, dai ... Leggi su udine20 (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ciò che è stato fatto bene in passato acon il primo modello in regione per l’effettuazione deiin, oggi si ripropone con l’apertura di un grande centro vaccinale, sulla falsariga di quanto già compiuto in altre località del Friuli Venezia Giulia. Oltre alla, insieme ai sindaci del territorio stiamo studiando altri luoghi della Destra Tagliamento dove riproporre questa stessa esperienza”.Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi inaugurando oggi anei padiglioni espositivi di viale Treviso un nuovo centro vaccinale. Accompagnato dal sindaco Alessandro Ciriani, dal presidente dellaRenato Pujatti, dal presidente della Terza commissione consiliare Ivo Moras, dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiera Pordenone In arrivo 60 mila vaccini Attese per questa settimana in regione altre 60 mila dosi. Intanto è stato aperto in Fiera a Pordenone un altro centro per le somministrazioni di massa di Antonio Di Bartolomeo Sono attese 60 mila dosi di vaccino questa settimana in Friuli Venezia Giulia. Un quantitativo che ...

Vaccini in Fiera: invito di Ciriani 'presentatevi 10 minuti prima, non un'ora prima' PORDENONE - In merito alle vaccinazioni in Fiera a Pordenone, cominciate questa mattina, 28 marzo, il sindaco Alessandro Ciriani, sottolinea che 'è importante da un punto di vista organizzativo gli utenti chiamati a vaccinarsi con la ...

Vaccini in Fiera a Pordenone, oggi le 800 iniezioni previste La Spa di viale Treviso ha Telefriuli Vaccini, Genova: apre grande hub Fiera, presenti Figliuolo e Curcio “Fateci vedere cosa sapete fare – ha concluso – così che noi possiamo trasferirlo a livello nazionale come best practice da mettere in atto tutti insieme”. Così Fabrizio Curcio, capo della Protezione ...

Curcio: siamo in guerra, servono norme da guerra 'Fateci vedere cosa sapete fare - ha concluso - così che noi possiamo trasferirlo a livello nazionale come best practice da mettere in atto tutti insieme'. 'Il piano vaccinale - ha detto il commissari ...

