Il durissimo attacco di Lucio Presta a Crippa e Videonews | “Con chiusura di Live iniziata bonifica da hard trash Ora chiudere Domenica Live e Pomeriggio 5?

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 29 marzo 2021), Calvani,I cattivi rapporti trae la testata giornalistica del gruppo Mediaset,, sono cosa nota. Tensioni che hanno radici più che decennali e mai sopitesi negli anni. Sarà una coincidenza, ma la Pasqua è quasi sempre il periodo preferito per affilare le armi e acuire lo scontro. Ladidiventa così un’occasione ghiotta per sguainare nuovamente la spada e sferzare l’ennesimo colpo al capo dell’informazione Mediaset, Mauro, e ai programmi realizzati dalla testata che dirige. Dando per assodata (non solo da, in realtà) la definitività delladi, un gaudenteauspica ...