Galli avverte: «Primi effetti delle chiusure non prima di metà aprile. Scuola riaperta? Ma va detto che sarà un problema»

Riaprire le scuole e nient'altro. Fondazione Gimbe parla delle restrizioni anti Covid che con il nuovo decreto di mercoledì entreranno in vigore fino alla fine di aprile. «Finché la situazione negli ospedali non migliora non è possibile riaprire nulla oltre alla Scuola» dichiara il presidente Nino Cartabellotta, sottolineando come far ripartire l'istruzione sia prima di tutto «una priorità sociale». Non sarà facile questo è certo. «Ci sarà bisogno di un adeguato livello di sicurezza negli istituti, senza contare la questione trasporti» continua Cartabellotta, ribadendo l'importanza di questioni sempre più centrali nella corretta gestione del sistema scolastico in tempo di pandemia. Galli: «Azzardato dire che non è pericoloso» E sui nodi ancora da sciogliere si ...

