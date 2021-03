Enrico Vaime è morto, il re del grande varietà si è spento a 85 anni. Le parole di Maurizio Costanzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Enrico Vaime è morto. Un altro grande ci ha lasciato creando una voragine nel mondo della televisione che difficilmente sarà colmato un giorno. Oltre 200 programmi firmati, la battuta sempre pronta anche nei momenti più complicati ma sempre elegante e mai sopra le righe, Enrico Vaime è descritto da tutti così, specie quei colleghi che ci hanno lavorato fianco a fianco per anni come Maurizio Costanzo. Il loro ultimo lavoro insieme è S’è Fatta Notte per la Rai ma in realtà la loro unione artistica durava ormai da vent’anni. Enrico Vaime è morto e la notizia si è diffusa subito ieri sera tant’è che lo stesso Fabio Fazio commosso lo ha voluto omaggiare in chiusura di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021). Un altroci ha lasciato creando una voragine nel mondo della televisione che difficilmente sarà colmato un giorno. Oltre 200 programmi firmati, la battuta sempre pronta anche nei momenti più complicati ma sempre elegante e mai sopra le righe,è descritto da tutti così, specie quei colleghi che ci hanno lavorato fianco a fianco percome. Il loro ultimo lavoro insieme è S’è Fatta Notte per la Rai ma in realtà la loro unione artistica durava ormai da vent’e la notizia si è diffusa subito ieri sera tant’è che lo stesso Fabio Fazio commosso lo ha voluto omaggiare in chiusura di ...

Corriere : È morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio italiana - Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - bellaotero82 : RT @sebmes: E’ morto Enrico Vaime, grande autore per radio e televisione. - Skelter_65 : RT @GassmanGassmann: Addio ad Enrico Vaime, sempre acuto, intelligente, leggero, mai superficiale. RIP. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Vaime Addio ad Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio ROMA. Lutto nel mondo dello spettacolo. Nella serata di domenica è scomparso all'età di 85 anni Enrico Vaime ( nella foto ), autore tra i maggiori del mondo della radio e della tv. Era ricoverato al policlinico Gemelli. Vaime era nato a Perugia il 19 gennaio 1936. Laureato in Giurisprudenza a ...

E' morto Enrico Vaime, autore radio e tv ROMA ( ITALPRESS ) " E' morto, all'età di 85 anni, a Roma, Enrico Vaime, autore televisivo, scrittore, drammaturgo, conduttore televisivo e radiofonico. Ha spesso firmato i suoi lavori in coppia con Italo Terzoli, con cui ha costituito la ditta artistica ...

E' morto Enrico Vaime, penna e anima del varietà ANSA Nuova Europa Addio a Enrico Vaime, stimato autore Tv ROMA (29 marzo 2021) - E' morto al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Vaime. Considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi, aveva 85 anni. Nato a Perugia, laureato in Giurisprudenza a ...

Fabio Fazio: "Enrico Vaime gigantesca perdita, mi ha insegnato a ridere" Con queste parole Fabio Fazio ha reso omaggio, in diretta a Che tempo che fa, all’autore scomparso. Fazio ha lavorato con Vaime per molti anni al programma radiofonico Black Out, su Radio 2. “Mi ha in ...

