“È lui? Non è possibile”. Il cantante belloccio oggi è irriconoscibile. La nuova vita: “Niente più droga” (Di lunedì 29 marzo 2021) Massima concretizzazione del più popolare dei cliché sulle rockstar, icona di trasgressione e libertinaggio, Pete Doherty, che al libertinaggio ha tributato il nome della sua band più popolare, i Libertines, è ad oggi una persona che differisce, almeno esteticamente, per intero dalle immagini alle quali aveva abituato il pubblico internazionale. Chiuso anche lui nelle circostanze claustrali dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, Pete Doherty si è recentemente raccontato in un’intervista al Dailymail. La testata ha deciso infatti di aggiornare i fan circa la attuale quotidianità del leader dei Babyshambles e dei già citati Libertines. Trasformato e irriconoscibile, il frontman non ha risparmiato dettagli. Per il celebre quotidiano The Sun, ancor prima, aveva commentato il suo stile di vita attuale, ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 29 marzo 2021) Massima concretizzazione del più popolare dei cliché sulle rockstar, icona di trasgressione e libertinaggio, Pete Doherty, che al libertinaggio ha tributato il nome della sua band più popolare, i Libertines, è aduna persona che differisce, almeno esteticamente, per intero dalle immagini alle quali aveva abituato il pubblico internazionale. Chiuso anchenelle circostanze claustrali dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, Pete Doherty si è recentemente raccontato in un’intervista al Dailymail. La testata ha deciso infatti di aggiornare i fan circa la attuale quotidianità del leader dei Babyshambles e dei già citati Libertines. Trasformato e, il frontman non ha risparmiato dettagli. Per il celebre quotidiano The Sun, ancor prima, aveva commentato il suo stile diattuale, ...

