Cremonese protagonista ai Campionati europei Under 21

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese protagonista

Cremonaoggi

Nonostante l'autogol subito che ha sancito nel finale il pareggio con la Repubblica Ceca, il portiere attualmente in forza allasi è reso autore di interventi che stanno mantenendo in corsa ...Il 15 Luglio 2015 viene ceduto al Chievo Verona, club con cui èdi 104 partite ...svincolato dopo esser stato molto vicino la scorsa estate al Pescara ed a fine Dicembre alla. In ...La partita fra Italia e Slovenia sarà una sorta di "derby" grigiorosso: Carnesecchi e Colombo da una parte, Celar dall'altra ...Se il presente è confuso e non regala un numero uno titolare tra i pali, nel futuro dell’Atalanta il ruolo del portiere sembra già scritto Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 cresciuto nel vivaio ...