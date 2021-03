Barbara D’Urso: «Ci sono e ci sarò sempre. In autunno torno con il serale» (Di lunedì 29 marzo 2021) Barbara D'Urso Barbara D’Urso non molla. La conduttrice campana ieri ha chiuso Live – Non è la D’Urso e si prepara all‘allungamento di Domenica Live, che avverrà prima del previsto ossia il prossimo 4 aprile (domenica di Pasqua), alle 14.50 subito dopo Il Segreto. Se le indiscrezioni danno per certa la chiusura definitiva di Live – Non è la D’Urso in prima serata e parlano di un suo ridimensionamento in quel di Cologno (noi per primi vi abbiamo anticipato un vento a lei contrario all’interno dell’azienda), Barbara in chiusura di trasmissione ci tiene a precisare: “Noi ci vediamo in prima serata su Canale 5 nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima da subito dopo pranzo (…) Come vedete, ci sono e ci sarò ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 marzo 2021)D'Ursonon molla. La conduttrice campana ieri ha chiuso Live – Non è lae si prepara all‘allungamento di Domenica Live, che avverrà prima del previsto ossia il prossimo 4 aprile (domenica di Pasqua), alle 14.50 subito dopo Il Segreto. Se le indiscrezioni danno per certa la chiusura definitiva di Live – Non è lain prima serata e parlano di un suo ridimensionamento in quel di Cologno (noi per primi vi abbiamo anticipato un vento a lei contrario all’interno dell’azienda),in chiusura di trasmissione ci tiene a precisare: “Noi ci vediamo in prima serata su Canale 5 nuovamente in. Ci vediamo domenica prossima da subito dopo pranzo (…) Come vedete, cie ci...

