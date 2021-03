Zone rosse e arancioni fino a maggio | Draghi non cede Domani incontro con le Regioni

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - LegaSalvini : ZONE ROSSE A BERGAMO: IL VERBALE SEGRETO SMENTISCE LA VERSIONE DI CONTE - StefanoFeltri : ++ Zone rosse a Bergamo nel 2020, Conte decide di non decidere nella riunione segreta del 2 marzo perché , 'la zona… - ruiciccio : RT @ManuelaBellipan: A tutti gli italiani è consentito viaggiare all'estero anche dalle zone rosse, basta consultare il sito della Farnesin… - AliprandiMatteo : Ma è possibile che in Pandemia e zone rosse multiamo i commercianti e i gestori di locali perché cercano di lavorar… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

ilmessaggero.it

In Liguria i dati sono più bassi, ma ci stanno facendo preoccupare: siamo circondati da regioni. La situazione è molto diversa da altre, dove gli ospedali sono in affanno. Siamo riusciti a ...Insieme alle farmacie quelli alimentari sono tra i pochi negozi al dettaglio a rimanere aperti in tutta Italia comprese lecon ordinate file fuori dalle strutture. Ad essere maggiormente ...Leggi anche Nuovo decreto, verso la riapertura delle scuole dopo Pasqua. Elementari e materne in presenza anche in zona rossa Classi divise per merito: è giusto? Ecco come gli studenti copiano ai ...Si profila una conferma delle attuali misure, ad eccezione delle scuole che fino alla prima media potranno stare aperte anche in zona rossa, ma si prevede una sorta di verifica a metà aprile per ...