Trovata 21enne morta in casa a Roma

Advertising

infoitinterno : Roma, 21enne trovata morta nella casa di un siriano. Forse uccisa da un'overdose - infoitinterno : La 21enne trovata senza vita è morta per overdose - infoitinterno : Roma, trovata morta 21enne: stroncata da overdose nella casa di un siriano -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata 21enne

La ragazza è statasenza vita alle 14 in un appartamento di via Vibio Mariano, in zona ... È stato l'uomo a chiamare i soccorsi quando lasi è accasciata a terra. Sono in corso ...Giallo a Roma. Una ragazza di 21 anni è statamorta nella sua casa in via Vibio Mariano, in zona Cassia. La polizia sta cercando di ricostruire la vicenda. Al momento un'overdose come causa del decesso della giovane sarebbe l'ipotesi più ...Trovata 21enne morta in un’abitazione di via Vibio Mariano e stando a quanto ricostruito dalla polizia, la giovane si sarebbe sentita male ...Beccati a scambiarsi delle bustine sospette proprio sotto gli occhi di una pattuglia dei carabinieri. In via Dante. Non proprio una mossa da ‘linci’ quella compiuta da due giovani ieri pomeriggio in c ...