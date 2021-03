Tra dad e smart working, la pandemia salva il mercato dei notebook (Di domenica 28 marzo 2021) Con la didattica a distanza e con lo smarworking, nel 2020 il mercato dei computer portatili ha visto finalmente tornare a soffiare quel vento che ha gonfiato di nuovo le vele e che lo sta spingendo con forza anche nei primi mesi del 2021. “In Italia abbiamo avuto un effetto positivo da questa pandemia, forse l’unico. Il nostro Paese era indietro sul tema dell’informatizzazione, per cui siamo stati impattati senza ombra di dubbio in modo positivo”, commenta all’Adnkronos Massimo Merici, Business Development Manager di Asus. E i dati, aggiunge, parlano chiaro: “Nel 2020, rispetto al 2019, il mercato dei portatili ha registrato un +100% sul fronte dei reseller e un +50% sul retail”. Quanto al 2021, dice ancora Merici, “la situazione a oggi è la stessa ma c’è più attenzione all’acquisto. Durante il primo lockdown – ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Con la didattica a distanza e con lo smar, nel 2020 ildei computer portatili ha visto finalmente tornare a soffiare quel vento che ha gonfiato di nuovo le vele e che lo sta spingendo con forza anche nei primi mesi del 2021. “In Italia abbiamo avuto un effetto positivo da questa, forse l’unico. Il nostro Paese era indietro sul tema dell’informatizzazione, per cui siamo stati impattati senza ombra di dubbio in modo positivo”, commenta all’Adnkronos Massimo Merici, Business Development Manager di Asus. E i dati, aggiunge, parlano chiaro: “Nel 2020, rispetto al 2019, ildei portatili ha registrato un +100% sul fronte dei reseller e un +50% sul retail”. Quanto al 2021, dice ancora Merici, “la situazione a oggi è la stessa ma c’è più attenzione all’acquisto. Durante il primo lockdown – ...

