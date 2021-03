(Di domenica 28 marzo 2021) La Polizia Locale ha fermato due interventi non autorizzati nell'delladiBruno, ponendo sotto sequestro l'e denunciando i. 'Non è consentibile pensare di restare ...

Advertising

zazoomblog : Taranto lavori abusivi a Lido Conca: sequestrata larea denunciati i responsabili - #Taranto #lavori #abusivi… - LaGazzettaWeb : Taranto, lavori abusivi a Lido Conca: sequestrata l'area, denunciati i responsabili - LaGazzettaWeb : Maruggio (Ta), lavori abusivi per costruire scalinata di un lido: sequestro e una denuncia - TrafficoA : A14 - Giulianova-Roseto degli Abruzzi - Coda A14 bologna-Taranto Coda di 1 km tra Giulianova e Roseto Degli Abruzzi per lavori - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Acquedotto Pugliese, possibili disagi martedì 30 a Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto lavori

La Gazzetta del Mezzogiorno

La Polizia Locale ha fermato due interventi non autorizzati nell'area della conca di Lido Bruno, ponendo sotto sequestro l'area e denunciando i responsabili. 'Non è consentibile pensare di restare ...... la cui costruzione risale con ogni probabilità al XV secolo, ad opera del Principe die ... che fra il XVI ed XVIII secolo effettuò diversidi ampliamento, fra i quali anche la ...Nemmeno il tempo di godersi la doppia vittoria contro Rieti e Formia che per il CJ Basket Taranto è già tempo di scendere di nuovo in campo, di tornare in viaggio nel Lazio. La terza giornata della fa ...Annibale Cassano, 67 anni, è un medico di Castellaneta (Taranto) che nel marzo del 2020 ha contratto il Covid-19 in ospedale ...