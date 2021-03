Sequestra la fidanzata e la costringe a camminare nuda nei boschi: arrestato (Di domenica 28 marzo 2021) Una surreale e drammatica storia di violenza arriva dalla vicina provincia di Brescia. Un 25enne di Pompiano è stato arrestato per sequestro di persona dopo aver trascinato nei boschi della Valsabbia la compagna. L’uomo – stando a quanto ricostruito dal Corriere della Sera – pretendeva delle scuse dalla ragazza, secondo lui decisa a interrompere il rapporto divenuto insostenibile a causa dell’ossessiva gelosia. I due, entrambi operai, si erano conosciuti un anno e mezzo fa. All’inizio fila tutto liscio, poi lui diventa sempre più assillante e le liti sempre più frequenti. Fino alle ripetute violenze: urla, insulti, botte. L’epilogo pochi giorni fa, quando il giovane l’avrebbe caricata su un furgone portandola in un bosco e obbligandola a spogliarsi per chiedergli perdono. In quel momento alla ragazza sarebbe arrivata la telefonata della madre, su ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 marzo 2021) Una surreale e drammatica storia di violenza arriva dalla vicina provincia di Brescia. Un 25enne di Pompiano è statoper sequestro di persona dopo aver trascinato neidella Valsabbia la compagna. L’uomo – stando a quanto ricostruito dal Corriere della Sera – pretendeva delle scuse dalla ragazza, secondo lui decisa a interrompere il rapporto divenuto insostenibile a causa dell’ossessiva gelosia. I due, entrambi operai, si erano conosciuti un anno e mezzo fa. All’inizio fila tutto liscio, poi lui diventa sempre più assillante e le liti sempre più frequenti. Fino alle ripetute violenze: urla, insulti, botte. L’epilogo pochi giorni fa, quando il giovane l’avrebbe caricata su un furgone portandola in un bosco e obbligandola a spogliarsi per chiedergli perdono. In quel momento alla ragazza sarebbe arrivata la telefonata della madre, su ...

