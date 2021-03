Ora legale in vigore Da oggi al 31 ottobre (Di domenica 28 marzo 2021) Le 2 sono diventate le 3. Con la sistemazione in avanti delle lancette dell’orologio è entrata in vigore oggi l’ora legale, fino alle 3 del 31 ottobre. L'articolo Ora legale in vigore <small class="subtitle">Da oggi al 31 ottobre</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 28 marzo 2021) Le 2 sono diventate le 3. Con la sistemazione in avanti delle lancette dell’orologio è entrata inl’ora, fino alle 3 del 31. L'articolo Orain Daal 31 proviene da Noi Notizie..

Advertising

ZZiliani : La FJGC comunica che alla ripresa del campionato le partite continueranno ad essere giocate tenendo conto dell’ora… - Avvenire_Nei : Dormiremo un'ora in meno, ma avremo anche un'ora di luce in più e giornate finalmente più lunghe… - trash_italiano : Io che mi son detto “oddio ma come ho fatto a fare così tardi” non ricordando il passaggio all’ora legale. - EBalasa5 : RT @roberta06089762: @AnnamariaPietr3 non mi ricordavo dell ora legale #senbenimduenyamsin - federicostorchi : Una volta scattava l'ora legale mentre ero fuori, ora mentre scrivo i risultati della tesi -